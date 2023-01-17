По мосту можно будет направить в обход поселка большегрузный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Махнево открыли мост через реку Тагил, путепровод связал между собой две части населенного пункта, которые остались переправы из-за разрушения старого. При этом с такой проблемой жители столкнулись еще в 2020 году.

- Тогда глава региона подтвердил, что из областного бюджета будут направлены деньги на строительство. Новый мост не только станет надежной транспортной артерий для жителей в период паводка, - уточнили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Также, по словам Евгения Куйвашева, по мосту можно будет направить в обход поселка большегрузный транспорт.

Напомним, на Урале возле деревни Бобровка 7 июля прошлого года под груженым щебнем грузовиком обрушился мост через реку Ница. К счастью, 47-летний водитель отделался только испугом. Инспекторам ГИБДД он рассказал, что заехал на мост, используя навигатор.