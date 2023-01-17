Свердловская область вошла в ТОП-35 регионов страны

В рейтинге Свердловская область оказалась на 19 месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область может похвастаться неплохими социально-экономическими показателями. Во всяком случае в ТОП-35 регионов-лидеров мы вошли. Этот рейтинг составил Фонд развития гражданского общества. Он сделан на основе данных Росстата, Минфина и налоговой службы и Федерального казначейства РФ

Свердловская область в нем оказалась на 19 месте. Перед нами – на 18-м месте расположилась республика Татарстан. Позади нас – на 20-м месте стоит Амурская область.

А вот наши соседи из Пермского края на 24 месте. Челябинская же на 27-м.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Но, по правде говоря, тут особых изменений не произошло. ЯНАО и в прошлом году был лидером. Ну и про Москву с Санкт-Петербургом нельзя не сказать. В рейтинге они идут отдельно. Столица – на пятом месте. Причем делит она его с ХМАО. А северная столица – на восьмом месте.

Добавим, что рейтинг составлялся по итогам девяти месяцев прошлого года.