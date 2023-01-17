Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле местный участковый спас 66-летнего пенсионера от телефонных мошенников. Накануне к полицейскому обратилась местная сотрудница банка и рассказала, что в офис пришел пожилой мужчина, который хотел снять со счета все деньги, при этом разговаривая по телефону.

- У сотрудницы офиса возникли подозрения, что пенсионеру звонят мошенники, поэтому она выдала ему лишь небольшую часть денежных средств, хотя посетитель настаивал на всей сумме, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Подоспевшему участковому мужчина рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные и рассказали, что он находится в списках тех, с чьих счетов злоумышленники пытались похитить денежные средства.

- В течение часа мужчину постоянно «держали на телефоне», ему звонила то «следователь», то «сотрудник службы безопасности Центробанка», постоянно давая инструкции, что нужно делать, - добавили в полиции.

Пенсионер признался, что не раз слышал, что мошенники обманывают людей по телефону, но не думал, что это происходит вот так.