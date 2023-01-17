Мэрия выкупит две квартиры в доме рядом со строящейся развязкой у «Калины»

Пока из-за строительства развязки планируется изъять только две квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга выкупит две квартиры в доме на Куйбышева, 181 рядом со строящейся развязкой у «Калины». Все дело в том, что их жильцам не будет хватать солнечного света после окончания строительства.

- Всего пока планируется изъять две квартиры в этом доме (№8 и № 12). По ним есть результаты экспертизы о нарушении инсоляции в результате строительстве развязки, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

Также там отметили, что владельца квартиры №8 еще не выявили - сведений о нем не оказалось в выписках Росреестра. Другие квартиры в доме изымать не планируется.

Напомним, общая протяженность путепровода составит почти 10 километров. Работы будут вестись до конца 2024 года. Стоимость проекта превышает шесть миллиардов рублей.