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НовостиОбщество17 января 2023 6:02

Мэрия выкупит две квартиры в доме рядом со строящейся развязкой у «Калины»

Их жильцам не будет хватать солнечного света
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пока из-за строительства развязки планируется изъять только две квартиры

Пока из-за строительства развязки планируется изъять только две квартиры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга выкупит две квартиры в доме на Куйбышева, 181 рядом со строящейся развязкой у «Калины». Все дело в том, что их жильцам не будет хватать солнечного света после окончания строительства.

- Всего пока планируется изъять две квартиры в этом доме (№8 и № 12). По ним есть результаты экспертизы о нарушении инсоляции в результате строительстве развязки, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

Также там отметили, что владельца квартиры №8 еще не выявили - сведений о нем не оказалось в выписках Росреестра. Другие квартиры в доме изымать не планируется.

Напомним, общая протяженность путепровода составит почти 10 километров. Работы будут вестись до конца 2024 года. Стоимость проекта превышает шесть миллиардов рублей.