В свердловском селе загорелся двухквартирный жилой дом

Десять спасателей прибыли тушить пожар в селе Первомайское Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском селе Первомайское произошел пожар на улице 60 Лет Октября. Там загорелся частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступила спасателям в шесть часов утра 16 января.

- На площади 60 квадратных метров повреждена кровля частного двухквартирного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В тушении дома были задействованы три пожарные машины и десять человек личного состава. В 6:24 они локализовали пожар. Спустя 15 минут спасатели полностью потушили огонь. До восьми утра пожарные разбирали сгоревшие конструкции.

В Верхней Пышме в огне в частном доме на улице погибли две женщины. Пожар произошел рано утром. Тела свердловчанок обнаружили пожарные во время тушения огня. Одной из них был 41 год, второй - 61.