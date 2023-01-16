В Алапаевске построят крупнейший в стране завод по производству мелющих стальных шаров

Мощность предприятия будет достигать 290 тысяч тонн мелющих стальных шаров в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале построят крупнейший в стране завод по производству мелющих стальных шаров, планируется, что предприятие появится в Алапаевске. Объем инвестиций в проект составит как минимум 20 миллиардов рублей. Его возведение начнется уже в этом году.

Мощность предприятия будет достигать 290 тысяч тонн мелющих стальных шаров в год и 520 тысяч тонн круглой стальной заготовки.

- Предприятие будет построено на предполагаемой к созданию в Алапаевске территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина», - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На этом заводе смогут трудиться сталевары, вальцовщики, механики, электрики, энергетики, программисты, машинисты кранов и другие, всего же 1.2 тысячи человек.

- При закупке вспомогательного оборудования, металлоконструкций и комплектующих предпочтение будет отдаваться местным производителям, - заявил директор компании «Формат-ЕК» Алексей Фомин