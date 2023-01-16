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НовостиОбщество16 января 2023 15:03

В Екатеринбурге прокуратура обязала коммунальщиков тщательно очистить дороги на ВИЗе

Обнаружено, что часть трасс надлежащим образом не убирается, а на остановках есть накаты
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Обнаружено, что часть трасс надлежащим образом не убирается, а на остановках есть накаты

Обнаружено, что часть трасс надлежащим образом не убирается, а на остановках есть накаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура обязала коммунальщиков тщательно очистить дороги Верх-Исетского района от снега и льда. Во время очередной проверки выяснилось, что работы были проведены с нарушениями. Обнаружено, что часть трасс надлежащим образом не убирается, а на остановках есть накаты.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура в адрес муниципального учреждения внесла представление об устранении нарушений законодательства, а также в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Акты прокурорского реагирования были рассмотрены, после чего сотрудник МБУ «Верх-Исетское дорожно-эксплуатационное управление привлечен к дисциплинарной ответственности, а юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей.