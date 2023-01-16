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НовостиОбщество16 января 2023 13:35

В Екатеринбурге бездомный вынес из здания школы технику на 400 тысяч

Ранее у преступника уже были проблемы с законом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бездомный в ночь на 9 января обокрал здание школы, расположенной на проспекте Седова. Злоумышленник смог вынести два ноутбука, два планшета, цифровую видеокамеру, микшерный пульт и роутер. Сумма ущерба составила около 400 тысяч.

- При опросе 38-летний подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что в ночь совершения преступления пришел навестить своего знакомого, работающего в данном учреждении охранником. После того как приятель уснул, злоумышленник похитил дорогостоящую технику, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Как выяснилось, ранее у преступника уже были проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.