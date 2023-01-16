В Екатеринбурге осудили трех мужчин, обвиненных в педофилии

По решению суда мужчинам назначали лишение свободы на срок от 18 до 19,5 лет в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили троих мужчин, которых признали виновными в педофилии. Во время разбирательства выяснилось, что в 2019 году они приходили в гости к своим знакомым, где от их действий пострадали двое мальчиков десяти и восьми лет.

- Указанные действия совершались как в присутствии, так и в отсутствие матери малолетних, которая скончалась незадолго до выявления этих преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Отец малолетних детей с семьей не проживал, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции Екатеринбурга добавили, что злоумышленники пытались сбежать, однако вскоре их задержали. При этом после преступлений отец мальчиков был лишен родительских прав, а мать скончалась от заболевания весной 2020 года.

По решению суда мужчинам назначали лишение свободы на срок от 18 до 19,5 лет в колонии строгого режима. Также с них взыскали почти полтора миллиона в качестве компенсации морального вреда.