Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области стартовал зимний учет численности птиц и животных в лесах региона. К концу зимы специалистам предстоит пройти порядка 35 тысяч километров и посчитать больше 20 видов зверей и пернатых.

- Учетчики проходят по утвержденному маршруту дважды. В первый день они проводят «затирку» следов на маршруте, а во второй день отмечают свежие. Отдельно учитываются следы редких для данной местности животных, а также занесенных в Красную книгу, - рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.

Предполагается, что по результатам этих учетов определится количество 16 видов млекопитающих и пяти видов птиц.

- Кстати, по сравнению с 2021 годом в уральских лесах прибавилось барсуков, енотовидных собак и медведей. Увеличились популяции бобров и норки. Стало больше гусей и уток, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.