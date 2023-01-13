В Полевском завершились поиски пропавшего девятилетнего мальчика

Девятилетнего Матвея нашли живым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском волонтеры отряда «Прорыв» завершили поиски девятилетнего мальчика. Матвей Фомин пропал 13 января и нуждался в медицинской помощи. К счастью, школьника удалось найти живым.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили в социальных сетях волонтеры.

Подробности обнаружения пропавшего ребенка «КП-Екатеринбург» рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

- Ребенок был найден в Екатеринбурге. Как он оказался в столице среднего Урала сейчас выясняют сотрудники полиции территориального ОВД. Мальчика нашла местная жительница и приютила у себя дома. Сейчас по месту жительства данной гражданки выехала мама мальчика и представители МВД для того, чтобы провести официальный опрос и установить более точные обстоятельства произошедшего. Ребенок жив и здоров. Поисковым мероприятиям дан отбой, - отметил полковник Горелых.

11 января в Тавде были завершены поиски мамы с двумя детьми. Женщина вместе с сыновьями выехала из дома на машине и оставила автомобиль Nissan Note в центре города. Как оказалось, свердловчанка была в гостях. Об этом рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

- Пропавшую нашли в своем городе живую и здоровую. Она была в квартире у знакомой. Ее муж до этого сообщил полицейским недостоверную информацию о том, где она может находиться, - рассказал «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.