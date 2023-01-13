Врачи Ямала рассказали, для кого опасен кракен

Кракен начал распространяться по России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Ямало-Ненецкого автономного округа полагают, что новый субвариант штамма омикрон под названием кракен, обнаруженный на территории России, станет причиной нового роста количества заболевших коронавирусом в ближайшее время. Об этом порталу «Ямал 1» рассказал руководитель окружного центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

По словам эксперта, кракен очень заразен, поэтому будет быстро распространяться среди населения.

- При этом кракен не несет дополнительной угрозы в плане увеличения риска госпитализации и тяжелого течения заболевания, - рассказывает Сергей Токарев.

Больше всего кракен опасен для людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и беременных женщин. Им нужно соблюдать все меры предосторожности.