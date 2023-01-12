На Урале камеры будут вычислять водителей, выбрасывающих мусор из машин в лес

За автомобилистами будут следить 11 камер. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области камеры будут вычислять водителей, выбрасывающих мусор из машин в лес. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Штраф придет собственнику (владельцу) автомобиля, мотоцикла или трактора. Презумпция невиновности на нарушителей не распространяется, - говорится в сообщении.

Изменения в административном кодексе вступили в силу 11 января. В том числе нарушения будут фиксировать камеры, следящие за незаконной рубкой деревьев. На Урале установлено семь таких устройств.

Еще четыре камеры установлены в Екатеринбурге в самых проблемных зонах выгрузки мусора. За ними следит «Спецавтобаза».

Размер штрафа зависит от вида транспортного средства. За мусор, выброшенный из легковушки, владелец заплатит от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц размер составит от 30 до 50 тысяч рублей.

За мусор из грузовика придется заплатить до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 120 тысяч рублей. При этом в случае повторного выброса мусора штрафа будет увеличен. А у должностных и юридических лиц и вовсе могут конфисковать транспорт.