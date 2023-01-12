В Арамиле нашли незаконный мусорный полигон на 4 гектара

Свалку организовали на землях сельскохозяйственного назначения. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

В Арамиле нашли незаконный мусорный полигон площадью больше четырех гектаров. Его обнаружили активисты Российского экологического общества. Об этом сообщает председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

- На двух участках вдоль Арамильского тракта, которые расположены на приаэродромной территории, предприимчивые граждане организовали незаконный полигон по приему отходов производства и потребления, строительных и других видов отходов, - рассказал он.

Кроме того, там незаконно сортируют мусор, отделяя полезные фракции, которые можно сдать. Участки, на которых организовали незаконную свалку, относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Их нельзя использовать для полигона.

На участках были небольшие водоемы, которые засыпали мусором. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Владельцы свалки не проводят мероприятия по охране окружающей среды и не платят экологические взносы. Все это может плохо сказаться на экологии и работе аэропорта, находящегося поблизости.

Активисты выяснили, что на участках были небольшие водоемы, которые засыпали мусором. Это несет угрозу нарушения экосистемы. Все дело в том, что загрязняющие вещества могут попасть в грунтовые воды, а через них в дома жителей Арамили. Активисты уже обратились в прокуратуру.