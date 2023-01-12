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НовостиОбщество12 января 2023 6:18

В Свердловской области коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Им поручено быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Коммунальным службам поручено быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ

Коммунальным службам поручено быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды и сильного ветра. Коммунальным службам поручено быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ. Кроме того, главы муниципалитетов региона должны организовать мониторинг работы систем жизнеобеспечения.

- Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Жители региона могут сообщать об авариях на 112 - единый номер вызова службы экстренных оперативных служб.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По их данным, местами в Свердловской области порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.