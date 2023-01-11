Чиновники Свердловской области вручили подарки детям на Новый год

Андрей Злоказов поздравил двух братьев с Новым годом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Чиновники из Свердловской области продолжают поздравлять детей с Новым годом. В рамках проекта «Елка желаний» подарки получили еще несколько юных уральцев.

Так министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов поздравил лично детей из семьи Белявских. Он вручил шестилетнему Косте игрушку – робота-собаку на пульте управления, а его старшему брату двенадцатилетнему Леше собрание книг о Гарри Поттере.

- «Елка желаний» дарит радость всем участникам процесса. Возможность исполнять мечты и чувствовать себя волшебником – это тоже подарок. А книги, признаюсь, дарить особенно приятно, – прокомментировал свой подарок Андрей Злоказов.

Также с праздником ребенка решила поздравить исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. Для семнадцатилетнего Динара, который является инвалидом по зрению, она подарила планшет. По словам подростка, из села Новоалексеевское, гаджет поможет ему в подготовке к экзаменам.