В уральской деревне открыли еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП появился в уральской деревне под Красноуфимском. Фото: департамент информационной политики свердловской области

В уральской деревне Татарская Еманзельга открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он стал первым из 29 таких учреждений, которые должны появится в 2023 году по всей области. Пункт находится рядом с Красноуфимском, в 44 километрах от него.

- В этом году для Красноуфимской районной больницы новый ФАП — не единственный современный медицинский объект. К июню планируется установка магнитно-резонансного томографа, что значительно улучшит диагностику и качество оказания медицинской помощи, - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин, торжественно открывая ФАП.

В новом пункте жители деревни смогут пройти плановое лечение или попросить об оказании экстренной помощи. Установленное в нем оборудование позволит фельдшеру оперативно узнавать о результатах исследований, записывать пациентов на прием к узким специалистам, оформлять больничные листы и проводить телеконсультации.

Под их наблюдением специалистов будут находиться больше 300 жителей деревни, из них 50 – дети.