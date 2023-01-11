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НовостиОбщество11 января 2023 7:35

Куйвашев поручил начать подготовку к пожароопасному сезону

Обычно он начинается 15 апреля
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Пожароопасный сезон длится около полугода

Пожароопасный сезон длится около полугода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил начать готовиться к пожароопасному сезону. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Ответственные министерства и ведомства должны провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и обеспечить готовность региона к борьбе с лесными пожарами, - говорится в сообщении.

Региону нужно позаботиться об обеспечении лесопожарных формирований техникой, оборудованием, снаряжением и горюче-смазочными материалами. А парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны обновят знания по технике и тактике тушения лесных пожаров.

Свердловское Минприроды в свою очередь должно подготовить сводный план тушения лесных пожаров в регионе. Утверждать его будет губернатор.

Обычно пожароопасный сезон на Урале начинается 15 апреля и длится около полугода. В это время все ведомства, ответственные за пожарную обстановку, находятся в полной готовности.