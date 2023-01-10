В Екатеринбурге 72-летняя бабушка отдала лжеброкеру 2 млн рублей

Пенсионерка взяла в банках несколько кредитов, сняла свои сбережения со счетов, продала золотые украшения и заняла деньги у знакомых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 72-летняя бабушка хотела заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников и потеряла 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- В период с 11 ноября по 7 декабря 2022 года потерпевшая по рекомендации лжеброкера, который ранее с ней связался по телефону, инвестировала на одной из торговых площадок денежные средства с целью получения прибыли, - говорится в сообщении.

Пенсионерка инвестировала около 800 долларов США. Через какое-то время с ней связался аферист, представившийся брокером-аналитиком. Он через удаленный доступ управлял деньгами бабушки. Мошенник узнал у нее, куда их вкладывать.

Затем лжеспециалиств посоветовали горожанке вложить еще больше денег. Пожилая женщина взяла в банках несколько кредитов, сняла свои сбережения со счетов, продала свои золотые украшения и заняла деньги у знакомых. Все средства она перевела аферистам.

Позже бабушка увидела дивиденды заработанных средств и решила вывести нужную сумму. Тогда ей сообщили, что необходимо заплатить страховку в размере 2,2 тысячи долларов США и налог на прибыль в размере 286 тысяч рублей. Пенсионерка оплатила сумму. Она поняла, что ее обманули, когда мошенники перестали выходить на связь.