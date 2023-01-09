Свердловские волонтеры отправили в зону СВО пять тонн гуманитарной помощи

Еще пять тонн гуманитарной помощи отправили на Донбасс. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские волонтеры отправили на Донбасс еще пять тонн гуманитарной помощи. С 27 декабря по 7 января в специальный павильон уральцы приносили продукт питания, обогреватели, медикаменты и теплую одежду. Они отправятся русским солдатам на передовую.

- Важно, что в акции участвовали и малыши, и подростки, и молодежь, и пожилые люди. Первым подарком, принесенным в павильон, стала плитка шоколада от 15-летнего подростка. Один семилетний мальчик пришел с мамой, спел на камеру гимн России и рассказал, что знает его с трех лет. Многие люди оставляли хорошие жизненные пожелания, –поделилась волонтер «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгения Миронович.

Также для солдат приносили сладости и подарки в честь Нового года. Всего удалось собрать больше 550 килограммов подарков и записать несколько видеообращений к бойцам.

Екатеринбург выделили лидером по сбору гуманитарной помощи для Донбасса. Вместе с Москвой уральская столица разделила первое место. за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи. Также за год военным передали около 925 тысяч предметов. Среди них берцы и аккумуляторы.