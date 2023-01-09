В Свердловской области половина киосков с пиротехникой работает с нарушениями

Сотрудники МЧС обошли все торговые точки по продаже пиротехники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С декабря 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области работает 301 торговая точка по продаже пиротехники. Все объекты проверили сотрудники МЧС, и в половине случаев нашли нарушения в работе.

- При проверке точек продажи пиротехники в половине случаев выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Руководителям объектов внесено 51 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Всего на территории Свердловской области Главное управление МЧС взяло под контроль порядка 1200 объектов, включая объекты с массовым пребыванием детей. Это порядка 440, это 315 религиозных объектов, 58 мест загородного отдыха, 301 объект хранения и реализации пиротехнической продукции и 85 площадок запуска пиротехники.