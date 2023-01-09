В праздники в Свердловской области в огне погибли 12 человек

Статистика по пожарам в Свердловской области выросла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные дни, с 1 по 8 января 2023 года, в Свердловской области произошло 148 пожаров, в которых погибли 12 человек. Гибели детей в огне в эти дни не зарегистрировано. Статистика по пожарам по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в регионе выросла на 7%. Об этом рассказали в МЧС по Свердловской области.

- Более 60% пожаров в праздники пришлось на жилой сектор, в основном это частные дома. Далее идет транспорт, хозяйственные постройки и другие объекты, - рассказывают в пресс-службе МЧС.

Спасатели назвали главные причины пожаров, которые произошли в праздники. Порядка 60% - это неосторожное обращение с огнем, около 20% - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, 10% - нарушение эксплуатации печного отопления. Все погибшие в пожарах – жители жилого сектора, травмированные тоже оттуда.

- Стоит отметить два пожара, произошедшие 6 и 7 января в Бисерти и Красноуральске. Допущены две групповые гибели, в первом случае – по причине неосторожного обращения с огнем, во втором случае, по предварительной информации – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, - отметили в МЧС по Свердловской области.