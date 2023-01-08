Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В ДТП под Нижним Тагилом пострадала 12-летняя девочка. Авария произошла 8 января. По данным пресс-службы ГИБДД по Свердловской области, в жестком ДТП столкнулись две иномарки.

- 40-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, перестраивалась из правой полосы для движения в левую и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением 27-летней девушки, - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, которая сидела переднем сиденье автомобиля Kia Rio. Она была пристегнута, но получила травмы различной степени тяжести, с которыми была доставлена в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Kia Rio имеет стаж вождения десять лет, за нарушение ПДД привлекалась два раза. На момент аварии она находилась в трезвом состоянии.

- Сотрудники Госавтоинспекции также выявили следующие неудовлетворительные дорожные условия на месте аварии: наличие дефектов покрытия на проезжей части (колеи), наличие сформированных снежных валов, - добавляют в пресс-службе.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.