В зоне СВО погиб 49-летний доброволец из Свердловской области

Александр Кучин воспитал двоих детей. Фото: Дуброво LIVE

В ходе специальной военной операции на Украине погиб доброволец из Верхнего Дуброво Александр Кучин. О его гибели сообщил Глава городского округа Валерий Конопкин.

- Старший сержант Кучин Александр Викторович принял решение стать добровольцем в специальной военной операции. 21 декабря 2022 года погиб при обстреле. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Викторовича, - написал Валерий Конопкин.

49-летний Александр Кучин около 30 лет проработал электромонтером контактных сетей на Свердловской железной дороге в Шарташской дистанции электроснабжения. У него было двое детей.

- Александр Викторович окончил Верхнедубровскую среднюю школу. При прохождении срочной военной службы участвовал в приднестровском конфликте. Закончил железнодорожный технику, - рассказывает о добровольце Валерий Конопкин.

Прощание с Александром Кучиным состоится в поселке Верхнее Дуброво 10 января в 11:00 в Доме Культуры.