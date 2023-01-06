В Екатеринбурге полицейские усилили работу перед рождественскими праздниками

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские усилили работу по обеспечению общественного порядка и безопасности перед рождественскими праздниками. Так, полиция совместно с МЧС и специалистами по взрывобезопасности проводят тщательное обследование мест проведения праздничных мероприятий.

Кроме того, на время праздничных гуляний увеличена плотность нарядов полиции в местах массового пребывания людей, выставлены дополнительные наряды ГИБДД вблизи мест проведения мероприятий. Вместе с полицейскими обеспечивают охрану общественного порядка также представители общественных организаций и дружинники.

- Ко всем религиозным объектам, где проводятся рождественские богослужения, приближены наряды комплексных сил полиции, внесены соответствующие корректировки в планы комплексного использования сил и средств, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции отметили, что с личным составом регулярно проводятся дополнительные инструктажи, на которых особое внимание уделяется теме соблюдения законности, выдержки, бдительности, уважительного отношения к гражданам, умение вести правовой диалог с участниками массовых мероприятий.