В охране общественного порядка задействовано свыше двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и негосударственных структур Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области полицейские взяли под охрану 512 религиозных объектов. Они будут следить за соблюдением общественного порядка на мероприятиях, посвященных Рождеству Христову.

- В охране общественного порядка задействовано свыше двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и негосударственных структур, в том числе членов ДНД и казаков. На случай осложнения оперативной обстановки создан резерв сил и средств, - рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В ночь с 6 на 7 января богослужения пройдут на территории 403 храмов и церквей. Предполагается, что их посетят 50 тысяч человек. Дневные службы 7 января пройдут на 175 площадках. В них примут участие около 17 тысяч человек. Больше всего мероприятий будет проведено в Екатеринбурге.

Валерий Горелых также напомнил, что в ГУ МВД по Свердловской области функционирует межведомственная рабочая группа и круглосуточный телефон доверия 8(343) 358-71-61.