В этом году была перестроена маршрутизация пациентов, которые нуждаются в малотравматичных лечебных и диагностических манипуляциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Онкологическая помощь для свердловчан в 2022 году стала более доступной. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Так, в минувшем году благодаря усовершенствованию оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями с января по декабрь в областном диспансере провели больше 26 тысяч госпитализаций. Это на восемь тысяч больше, чем в 2021 году.

- Онкологическая помощь в Свердловской области совершенствуется в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», - отметили в департаменте.

Операции в онкодиспансере в Екатеринбурге теперь проводят в две смены. Ежедневно проводится около 60 вмешательств. Кроме того, в этом году была перестроена маршрутизация пациентов, которые нуждаются в малотравматичных лечебных и диагностических манипуляциях. За несколько месяцев была создана сеть дневных стационаров, где сейчас получают терапию пациенты с онкоурологическими заболеваниями, опухолями молочной железы, кожи и так далее. Результаты исследований при этом они ждут дома.

Также изменилась в 2022 году работа в двух филиалах Свердловского онкодиспансера. В онкоцентре Каменска-Уральского в сентябре открылся дневной стационар онкологии, а на базе специализированного отделения в Нижнем Тагиле организовали возможность пройти радиологическое лечение в условиях дневного стационара.