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НовостиОбщество5 января 2023 13:59

Президент Владимир Путин назначил семь председателей судов в Свердловской области

Назначенные руководители займут должность на шесть лет
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Назначения прошли в Екатеринбурге и других городах области

Назначения прошли в Екатеринбурге и других городах области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил новых руководителей и судей в областных и городских судах Свердловской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Владимир Путин назначил сразу семь председателей судов. Назначения произошли в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, в Каменском районном суде, Кировградском городском суде.

В Екатеринбурге руководителей назначили в Кировском, Октябрьском и Чкаловском районных судах. Также назначение произошло в Первоуральском городском суде.

Кроме того, этим указом назначены федеральные судьи в судах Березовского, Нижнего Тагила, Красноуфимска, а также назначен судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

Уточняется, что все назначенные председатели займут свою должность сроком на шесть лет.