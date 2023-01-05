В Нижнем Тагиле девушка без прав устроила аварию

Авария случилась в ночь на 5 января. Фото: группа "Тагильский спасатель" во "Вконтакте"

Ночью на 5 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Виновницей стала девушка за рулем Lada Granta без водительских прав: она врезалась Toyota Land Cruiser. Авария случилась на перекрестке улиц Восточное шоссе и Вагоностроителей. Пострадали два человека: виновница аварии и ее пассажирка.

- Водитель автомобиля Lada без водительского удостоверения допустила столкновение с машиной Toyota. Она госпитализирована в шоковом состоянии и с переломами, у пассажирки ушибы, - уточнили в ГИБДД по Свердловской области.

Из автомобиля девушку вызволила поисково-спасательная группа, которая приехала на место аварии. Обе пострадавшие госпитализированы в ЦГБ №1. Водитель Toyota Land Cruiser не пострадал.