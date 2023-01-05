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НовостиПроисшествия5 января 2023 9:45

В Нижнем Тагиле девушка без прав устроила аварию

В ДТП пострадали два человека
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Авария случилась в ночь на 5 января. Фото: группа "Тагильский спасатель" во "Вконтакте"

Авария случилась в ночь на 5 января. Фото: группа "Тагильский спасатель" во "Вконтакте"

Ночью на 5 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Виновницей стала девушка за рулем Lada Granta без водительских прав: она врезалась Toyota Land Cruiser. Авария случилась на перекрестке улиц Восточное шоссе и Вагоностроителей. Пострадали два человека: виновница аварии и ее пассажирка.

- Водитель автомобиля Lada без водительского удостоверения допустила столкновение с машиной Toyota. Она госпитализирована в шоковом состоянии и с переломами, у пассажирки ушибы, - уточнили в ГИБДД по Свердловской области.

Из автомобиля девушку вызволила поисково-спасательная группа, которая приехала на место аварии. Обе пострадавшие госпитализированы в ЦГБ №1. Водитель Toyota Land Cruiser не пострадал.