Треть опрошенных свердловчан заявили, что им мало новогодних праздников

А 56% опрошенных заявили, что выходных вполне достаточно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты по рекрутингу, то есть найму на работу, провели опрос среди жителей Свердловской области, ищущих работу. Вопрос был такой: хватает ли сейчас тех выходных и праздничных дней, что есть? Оказалось, что хватает, но не всем.

- 56% соискателей из Свердловской области считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно, - сообщают специалисты hh.ru. - Еще 30% свердловчан уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше.

А вот 4% опрошенных уверены, что отдыхать, напротив, надо поменьше. Еще 10% говорят, что их история с праздниками и выходными не трогает, потому что они трудятся по сменному графику. За продление выходных обычно выступают юристы, специалисты по маркетингу и преподаватели. А вот сокращение официальных выходных поддерживают программисты и работники сельского хозяйства.