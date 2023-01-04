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НовостиОбщество4 января 2023 11:37

Треть опрошенных свердловчан заявили, что им мало новогодних праздников

За продление выходных чаще всего высказывались преподаватели, рекламщики и юристы
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
А 56% опрошенных заявили, что выходных вполне достаточно

А 56% опрошенных заявили, что выходных вполне достаточно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты по рекрутингу, то есть найму на работу, провели опрос среди жителей Свердловской области, ищущих работу. Вопрос был такой: хватает ли сейчас тех выходных и праздничных дней, что есть? Оказалось, что хватает, но не всем.

- 56% соискателей из Свердловской области считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно, - сообщают специалисты hh.ru. - Еще 30% свердловчан уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше.

А вот 4% опрошенных уверены, что отдыхать, напротив, надо поменьше. Еще 10% говорят, что их история с праздниками и выходными не трогает, потому что они трудятся по сменному графику. За продление выходных обычно выступают юристы, специалисты по маркетингу и преподаватели. А вот сокращение официальных выходных поддерживают программисты и работники сельского хозяйства.