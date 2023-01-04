В Нижнем Тагиле пьяный автомобилист спешил на корпоратив и врезался в «Киа Рио»

Авария произошла в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской Фото: УГИБДД по Свердловской области

Во вторник вечером, 3 января, в Нижнем Тагиле произошла авария. Иномарка «Дэу Матиз», которой управлял 28-летний мужчина, на улице Красногвардейской выехал на встречную полосу. Причем сделал он это там, где действовал знак, запрещающий обгон. В итоге он столкнулся с «Киа Рио», выезжающим с прилегающей территории.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель «Киа» - 34-летняя женщина, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - С ушибом пальца кисти она была доставлена в травматологический пункт ГБУЗ СО ГБ № 4, где после оказания помощи отпущена домой.

Водителю «Киа Рио» понадобилась помощь врачей Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель «Дэу Матиз» получил права девять лет назад. За нарушение ПДД его штрафовали всего раз. А в момент аварии он был пьян - у него пахло алкоголем изо рта, а речь была невнятная. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Сотрудники ГИБДД составили на него административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования...»)

Также мужчина рассказал, что торопился на запрещенный обгон он решился, потому что торопился на корпоратив, а иномарку «Киа» он просто не увидел.