В Свердловской области 1 января 122 человека заболели коронавирусом

Коронавирус продолжает наступать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 1 января 2023 года коронавирусом заболели 122 человека. При этом, ни одного случая гибели от ковида в регионе не зарегистрировано.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале коронавирусом переболели 563 549 человек, число смертельных исходов болезни достигло 10 904 человек.

Сейчас в Свердловской области масочный режим носит рекомендательный характер. Из-за распространения простудных вирусом и гриппа во второй половине декабря в регионе школьников отправили на дистант.