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НовостиНа здоровье1 января 2023 11:23

В Свердловской области 1 января 122 человека заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 января 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Коронавирус продолжает наступать

Коронавирус продолжает наступать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 1 января 2023 года коронавирусом заболели 122 человека. При этом, ни одного случая гибели от ковида в регионе не зарегистрировано.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале коронавирусом переболели 563 549 человек, число смертельных исходов болезни достигло 10 904 человек.

Сейчас в Свердловской области масочный режим носит рекомендательный характер. Из-за распространения простудных вирусом и гриппа во второй половине декабря в регионе школьников отправили на дистант.