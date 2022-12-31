о словам Евгения Куйвашева, 2022 год стал поворотным моментом во многих сферах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с наступающим Новым годом и отметил, что прошедший стал поворотным моментом во многих сферах и сплотил жителей вокруг традиционных ценностей.

- В последние дни уходящего года каждый из нас задумывается о том, что оставил нам в наследство 2022 год, с каким опытом, жизненным настроем мы шагнем в завтрашний день, — заявил глава региона.

По словам Евгения Куйвашева, минувший год вновь показал, что в Свердловской области живут люди, которые каждый день совершают настоящий трудовой, гражданский и ратный подвиг

- Благодаря вам, дорогие земляки, наш регион твердо стоит на ногах и укрепляет свои позиции как мощный индустриальный, инновационный регион России, - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что впереди у уральцев будет много работы и проектов, которые направят на динамичное и сбалансированное развитие всех территорий, а также повышение качества жизни людей.