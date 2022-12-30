В торговом центре Екатеринбурга полицейские проверяют подростков

В торговом центре "Парк Хаус" полицейские проверяют подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговом центре «Парк Хаус» в Екатеринбурге полицейские проверяют подростков. Они подходят к юным свердловчанам и напоминают им о соблюдении комендантского часа. Как сообщает очевидец, это похоже на запланированный рейд.

- Парень, к которому подошли сказал, что все праздники будет проверять, чтобы подростки ночами не тусили и не пили алкоголь, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Ранее мы писали о том, что в Нижнем Тагиле на время новогодних каникул усилят работу полицейских. Силовикам будут помогать сотрудники ЧОПов, казаки и добровольные дружины. Планируется, что во время выходных в городе пройдет порядка 200 праздничных мероприятий, в которых примут участие порядка 65 тысяч человек.

Также на дни открытия новогодней елки была запрещена продажа алкоголя на части улиц города. Такое постановление выпустила мэрия.