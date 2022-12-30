Второй этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет 4 и 5 января 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Каменске-Уральском пройдет чемпионат России по мотогонкам на льду. Это будет уже второй этап соревнований. Он пройдет 4 и 5 января в 2023 году.

- Пройдет второй этап личного чемпионата России по спидвею, в котором выступят сильнейшие ледовые мотогонщики страны. Эти соревнования по праву считаются самыми зрелищными в ледовой дисциплине мотокросса, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первый этап чемпионата уже состоялся в Тольятти 24-25 декабря. Его победителем стал действующий чемпион страны их Уфы. Лучшим свердловским мотогонщиком оказался десятикратный чемпион мира Дмитрий Хомицевич, представляющий Каменск-Уральский. Он занял шестое место.

Во втором этапе от Свердловской области выступят еще два спортсмена. Это призер Кубка России-2022 Иван Большаков и серебряный призер чемпионата Европы-2022 Владимир Фадеев.

18 и 19 декабря в Шадринске прошел полуфинал чемпионата России по мотогонкам на льду. Он прошел на стадионе «Торпедо». Тогда третье место занял Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.