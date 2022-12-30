Названы самые необычные имена для малышей в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле озвучены популярные и редкие имена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Названы самые необычные и распространенные имена, которыми в 2022 году называли новорожденных. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Мальчиков чаще всего в Нижнем Тагиле в этом году называют именами Мирон, Лев, Артем, Александр, Максим, Тимофей, Роман, Дмитрий, Матвей и Иван.

Девочек в 2022 году в Нижнем Тагиле чаще всего называют Ева, Варвара, Василиса, Анна, Алиса, Мария, Дарья, Виктория, Ксения и София.

Среди не обычных имен для мальчиков в Нижнем Тагиле в ЗАГСе Свердловской области называют Идрис, Агап, Диллан, Дионисий, Леонард и Арон; для девочек – Лиона, Эмили, Ассоль, Аврора и Демьяна.