В Екатеринбурге на территории школы Симановского на Вторчермете открылся каток

Организаторы подготовили для жителей района красочное файер-шоу и представление с ростовыми куклами. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на территории школы № 106 открылся каток. В торжественной церемонии принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов.

- Каждый год накануне самого ожидаемого праздника – Нового года, в школе № 106 происходит очередное чудо. Это красивая, стильная точка притяжения на все новогодние праздники для всего Вторчермета – детей и взрослых, - обратился к собравшимся мэр города.

Кроме того, градоначальник поблагодарил и выпускника учреждения Андрея Симановского и компанию «Сима-лэнд», которые ежегодно радуют горожан.

Организаторы подготовили для жителей района красочное файер-шоу и представление с ростовыми куклами.Просторная арена, по задумке организаторов, должна стать любимым местом для активного отдыха горожан.