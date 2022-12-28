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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:29

На ЕКАД открыли движение по мосту на одном из старейших участков

Длина обновленного участка составляет 1,2 километра
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Дорожники открыли движение по одному из старейших участков ЕКАД – «горбатому мосту», работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод, расположенный над Сибирским трактом и Транссибом, расширили до четырех полос.

- Масштабная реконструкция старейшего участка ЕКАД, соединяющего Челябинский и Тюменский тракты, ведется благодаря тому, что губернатор Евгений Куйвашев добился включения работ в национальный проект, - уточнили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Длина обновленного участка составляет 1,2 километра.

Так как интенсивность движения существенно возросла за последние годы, эстакада стала местом образования автомобильных «пробок». Новый мост рассчитан на современные нагрузки и благодаря его открытию существенно увеличится пропускная способность участка.