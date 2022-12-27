В Екатеринбурге осудят банду, напавшую на парня, который пришел на свидание

Уголовное дело по статье «Разбой» будет направлено в Верх-Исетский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить банду из трех человек, ограбивших парня, который пришел на свидание с девушкой. Злоумышленники разработали целую схему, в сентябре этого года в полицию обратился 27-летний пострадавший, он рассказал, что на него напали в подъезде на Павла Шаманова.

Двое неизвестных отобрали у молодого человека телефон, наушники и устройство для нагревания табака.

- Парень рассказал, что собеседницу он нашел в группе, предлагающей так называемые «вписки». Девушка пригласила его к себе и даже встретила в подъезде. Однако через пару шагов к незадачливому визитеру подошли двое парней, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Налетчиками оказались ранее судимые парни 24 и 21 года, на их счету кражи, а также незаконный оборот наркотиков. Также была задержана 35-летняя местная жительница, которая участвовала в криминальной схеме.

- Уголовное дело по статье «Разбой» будет направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу, - добавили в полиции.