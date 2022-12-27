В Свердловской области запускают новые пригородные поезда

Число рейсов увеличится с 1 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года в Свердловской области начнут курсировать несколько новых пригородных поездов. Об этом пишет издание Тагил.ЛАЙФ.

Так, города Серов и Карпинск теперь свяжут прямым железнодорожным сообщением. Также будет ходить поезд между станцией Егоршино и Алапаевском. Количество рейсов на этом маршруте увеличится до пяти в сутки.

Увеличится частота курсирования «Ласточек» между Екатеринбургом и Качканаром, которые ходят через Нижний Тагил. Тут тоже будет курсировать пять составов в сутки.