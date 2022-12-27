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НовостиНедвижимость27 декабря 2022 10:25

На рынке Екатеринбурга в два раза выросло число дорогих квартир

Стоимость «квадрата» в этом сегменте начинается от 170 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Екатеринбурге продают много дорогих квартир

В Екатеринбурге продают много дорогих квартир

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынке недвижимости Екатеринбурга к концу 2022 года заметно выросло число дорогих квартир, стоимость квадратного метра в которых начинается от 170 тысяч рублей. В течение года количество таких объектов на рынке выросло более чем в два раза – со 114 до 269. Об этом со ссылкой на специалистов пишет издание «Коммерсант».

По мнению экспертов, сегмент элитной недвижимости по-прежнему остается самым стабильным на рынке недвижимости. Рост числа объектов, выставленных на продажу, связан с ростом цены в этом сегменте.

Отметим, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге сейчас составляет 107 тысяч рублей.