На рынке Екатеринбурга в два раза выросло число дорогих квартир

В Екатеринбурге продают много дорогих квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынке недвижимости Екатеринбурга к концу 2022 года заметно выросло число дорогих квартир, стоимость квадратного метра в которых начинается от 170 тысяч рублей. В течение года количество таких объектов на рынке выросло более чем в два раза – со 114 до 269. Об этом со ссылкой на специалистов пишет издание «Коммерсант».

По мнению экспертов, сегмент элитной недвижимости по-прежнему остается самым стабильным на рынке недвижимости. Рост числа объектов, выставленных на продажу, связан с ростом цены в этом сегменте.

Отметим, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге сейчас составляет 107 тысяч рублей.