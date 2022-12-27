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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:43

В Нижнем Тагиле на Вагонке открыли Ледовый городок

26 декабря здесь зажгла огни главная елка района
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле заработают несколько Ледовых городков

В Нижнем Тагиле заработают несколько Ледовых городков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 26 декабря 2022 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила открыли Ледовый городок вместе с главной елкой Вагонки. Торжественное событие прошло на площади у ДК Окунева.

На торжественном открытии выступили музыкальные и танцевальные коллективы. На площади установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также для тагильчан здесь работает фотозона и большой каток. Для малышей оборудовали ледяные чаши, горки и снежный лабиринт. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Отметим, что главный Ледовый городок Нижнего Тагила откроют на Театральной площади у Драмтеатра 28 декабря в 18 часов. Добавим, что в новогоднюю ночь проезд в трамваях Нижнего Тагила будет бесплатным.