В Сысерти полтора месяца разыскивают 66-летнего мужчину с вмятиной на лбу

Мужчину разыскивают волонтеры и полицейские Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Сысерти пропал 66-летний Алексей Торичнев. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 11 ноября, но ориентировка на его поиск появилась в поисковом отряде «Прорыв» только сегодня, 27 декабря.

- На момент пропажи был одет в куртку черного цвета, шапку-ушанку замшевую, брюки серого цвета, сапоги рыбацкие, - указано в ориентировке.

У пропавшего мужчины есть особенная примета - вмятина на лбу от детской травмы.

Вместе с волонтерами в поисках Алексея Торичнева участвуют сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Сысертский».

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, сообщите координатору поиска Игорю по телефону +79623165542 или в отдел полиции +7(34374)6-83-81.