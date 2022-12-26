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НовостиОбщество26 декабря 2022 15:51

Строительство детского культурно-образовательного центра в Нижнем Тагиле начнут в 2023 году

Еще летом текущего года проект прошел государственную экспертизу
Дарья ЧИПУРИНА
Владислав Пинаев назвал проект долгожданным и важным для Гальянки

Владислав Пинаев назвал проект долгожданным и важным для Гальянки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, когда начнут строительство детского культурно-образовательного центра на Гальянке. Это обсудили во время совещания с руководителями профильных управлений и муниципальных организаций. В результате чего было решено, что работы начнутся уже в 2023 году.

- В этом микрорайоне достаточно много спортивных учреждений, но нет организаций дополнительного образования культурной и научно-исследовательской направленности. Сегодня все лимиты по финансированию до нас доведены, поэтому со службой заказчика мы готовим техническое задание для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, - отметил Владислав Пинаев.

Также мэр назвал проект долгожданным и важным для района. Еще летом 2022 года проект прошел государственную экспертизу. До конца 2024 года он должен быть завершен и введен в эксплуатацию.

Само учреждение будет площадью в 4,5 тысячи квадратных метров. В нем будут актерские студии, музыкальные кружки, творческие мастерские и научные лаборатории. Территория у центра будет оснащена спортивными площадками.