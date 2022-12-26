Расконсервировали переход между подземными тоннелями №1 и №2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале расконсервировали старый тоннель, построенный еще в 1987 году. В 1998 году его замуровали. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Свердловской железной дороге (СвЖД).

Расконсервировали переход между подземными тоннелями №1 и №2. Это сделали для удобства пассажиров.

- В 2022 году для оптимального распределения потоков пассажиров между зонами досмотра объект вновь был открыт для посетителей, - объяснили в СвЖД.

Теперь пассажиры могут переходить из одного тоннеля в другой. Также они могут выходить из здания вокзала на привокзальную площадь и ближе к станции метро «Уральская».

Ранее, в апреле, в Свердловской области открыли движение по новому железнодорожному виадуку. Мост появился в Красноуфимском городском округе.