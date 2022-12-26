Новая разметка будет применяться на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге планируют обустроить вафельную разметку. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в комитете по транспорту. Также там отметили, что место, где она появится, пока обсуждается.

- Территория, где она появится, пока не определена. Кроме того, деньги из бюджета пока на ее обустройство не выделялись, - рассказали в администрации города.

Новая разметка будет применяться на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки. На проезжую часть, где она будет нанесена, запрещено будет выезжать. При этом будет разрешен поворот направо или налево в случаях, установленных ПДД.

Здесь можно подробнее прочитать, как появилась вафельная разметка и зачем она нужна.