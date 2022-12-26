В Екатеринбурге в скандальном баре снова произошла массовая драка

Полиция проводит проверку после массовой драки у бара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 25 декабря в скандальном баре «Че почем» снова произошла массовая драка. По словам очевидцев, зачинщиками конфликта стали южане.

- Они подошли на танцполе к ребятам и начали говорить: "Пошли на улицу, раз на раз выйдем". Ребята отказались - даже повода не было. Мы ушли на второй этаж. После этого компания из шести человек поднялась к нам и начала без предупреждения наносить удары всем, кто сидел за столом, - рассказ очевидец E1.RU. - Они кидали стаканы, рюмки. Южане били руками и ногами. Тех, кто падал, забивали ногами.

Он отметил, что охранники заведения пытались разнять дравшихся. При этом некоторые из них стали участниками потасовки. Очевидец также утверждает, что после драки двоих парней отвезли в больницу. Кроме того, у компании пострадавших пропали два телефона.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ городского УМВД России, сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 1.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, заведение, которое прославилось конфликтами между посетителями, теперь на контроле у ППС. Летом сотрудники полиции регулярно наведывались в «Че почем» с проверками.