В Екатеринбурге загорелся жилой дом

Информации о пострадавших в МЧС не поступало. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Коперника напротив ТРЦ «Радуг Парк» горит жилой дом. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила читательница.

- Я вышла с работы из ТРЦ «Радуг Парк» в 20:00, дом горел, подъезжали две пожарные машины, - рассказала местная жительница.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в ведомство в 19:57.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 100 метров квадратных горит частный жилой дом. Сотрудники МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава,- рассказали в ведомстве.