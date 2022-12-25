Половина екатеринбуржцев поддержала идею Сергея Шойгу о повышении призывного возраста

Большая часть опрошенных поддержала повешение призывного возраста с 18 до 21 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина жителей Екатеринбурга поддержала идею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о повышении призывного возраста россиян.

Изменения должны коснуться как минимального, так и предельного возраста, в котором призывают на срочную службу в армии. Первая планка должна подняться с 18 до 21 года, а вторая с 27 до 30 лет.

По результатам исследования сервиса SuperJob, идею главы Минобороны РФ в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года поддержали 49% опрошенных екатеринбуржцев. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий - 32%.

- Среди мужчин, особенно, служивших в армии по призыву, сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Горожане старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют, - добавляют в SuperJob.

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