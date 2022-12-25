Доля валютных вкладов свердловчан в 2022 году упала в два раза

В 2022 году уральский финансовый рынок претерпел значительные структурные изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году уральский финансовый рынок претерпел значительные структурные изменения. Одним из самых заметных стало снижение доли вкладов в иностранной волюте.

По данным уральского ГУ Банка России, к 1 ноября объем вкладов жителей Свердловской области в рублях составил 833,3 миллиардов. Это всего на 0,01% ниже показателей прошлого года. При этом объем вкладов в иностранной валюте стал ниже на 49%. Если в начале года он составлял 93 миллиарда рублей, то сейчас – 46 млрд.

- Это естественно: все, что можно было снять, люди сняли. Висит то, что заморожено. Валютный вклад лежал для отпуска, либо с точки зрения длинных, но ликвидных накоплений, либо для некой крупной покупки, - объяснил ситуацию на рынке директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин в беседе с ««Коммерсантъ-Урал».